Україна домовилася з Туреччиною про продовження "транспортного безвізу"

Україна та Туреччина домовилися про продовження лібералізації вантажних перевезень щонайменше до завершення російсько-української війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Зазначимо, "транспортний безвіз" дає можливість виконувати перевезення без спеціальних дозволів до 35 країн, включно з країнами ЄС.

Домовленості з Туреччиною включають двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом. А також — бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок.

Окрім цього, вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу — до 3500.

За даними очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, з усього експорту, що Україна поставляє до Туреччини, близько 15% перевозиться автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів.

Окрім того, з Туреччиною обговорювали перевезення пасажирів. Так, у межах реформи міжнародних автобусних перевезень будуть верифіковані всі автобусні маршрути, щоб мати актуальну мережу та дати можливість бізнесу відкривати нові.

Також триває робота щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень — сторони домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам.