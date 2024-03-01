ПВО ночью уничтожила все "Шахеды", атаковавшие Украину – Воздушные силы
В ночь на 1 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила четыре беспилотника типа Shahed.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Шахеды" оккупанты запустили из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ). Также атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и Белгородской области России.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.