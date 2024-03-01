ППО вночі знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили

У ніч на 1 березня протиповітряна оборона України знищила чотири безпілотники типу Shahed.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" окупанти запустили з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Також атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області Росії.