ППО вночі знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили
У ніч на 1 березня протиповітряна оборона України знищила чотири безпілотники типу Shahed.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Шахеди" окупанти запустили з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Також атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області Росії.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", – йдеться в повідомленні.