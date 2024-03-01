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ППО вночі знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили

ППО вночі знищила всі "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 1 березня протиповітряна оборона України знищила чотири безпілотники типу Shahed.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" окупанти запустили з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Також атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області Росії.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", – йдеться в повідомленні.

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