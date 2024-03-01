В Москве проходит прощание с Навальным, полиция усилила охрану

В Москве 1 марта проходит прощание и захоронение российского оппозиционного политика Алексея Навального. Церемония, на которую собрались сотни людей, проходит в условиях усиленной безопасности и других тактик российских властей, направленных на то, чтобы уменьшить количество желающих присоединиться к церемонии, сообщает Радио Свобода.

Представительница Навального Кира Ярмыш накануне сообщила в соцсети X, что начало церемонии запланировано на 14:00 по местному времени в церкви в московском районе Марьино, где раньше жил Навальный.

"Несмотря на все сопротивление, прощание с Алексеем обязательно состоится завтра. Панихида – в 14:00, похороны – в 16:00. Если вы в Москве – приходите" , – написала Ярмыш.

Для тех, кто не сможет прийти, по словам спикера, похороны транслируют на YouTube.

Пришедшие на прощание люди скандировали "Навальный!", когда гроб с его телом привезли в церковь.

Как сообщило издание "Сота", ранним утром возле церкви собрались уже по меньшей мере сорок полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН.

Ограждения стоят на пути от станции метро "Марьино" к Борисовскому кладбищу, в том числе вдоль Братиевского моста, сообщает "Медиазона". Полицейские проверяют документы и личные вещи прохожих по обеим берегам реки. В храм едут автозаки.

Вблизи церкви появились проблемы с Интернетом. Ранее The Insider сообщал, что рядом с ней установили антенну для связи представителей спецслужб. На вопрос корреспондента: "А что будут глушить?", работник, устанавливавший антенну, ответил: "Это зависит от вас".

После отпевания Навального похоронят на Борисовском кладбище. Накануне стало известно, что на кладбище и соседней станции метро усилили охрану, а на каждом фонаре вокруг кладбища установили камеры наблюдения.

Команда Навального также призвала поклонников критика Кремля по всему миру собраться в 19:00 в своих часовых поясах, чтобы почтить его память.

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