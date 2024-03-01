У Москві відбувається прощання з Навальним, поліція посилила охорону

У Москві 1 березня відбувається прощання й поховання російського опозиційного політика Олексія Навального. Церемонія, на яку зібралися сотні людей, проходить в умовах посиленої безпеки й інших тактик російської влади, спрямованих на те, щоб зменшити кількість охочих долучитися до церемонії, повідомляє Радіо Свобода.

Речниця Навального Кіра Ярмиш напередодні повідомила в соцмережі X, що початок церемонії запланований на 14:00 за місцевим часом у церкві в московському районі Мар’їно, де раніше жив Навальний.

"Незважаючи на весь спротив, прощання з Олексієм обов’язково відбудеться завтра. Панахида – о 14:00, похорон – о 16:00. Якщо ви в Москві – приходьте", – написала Ярмиш.

Для тих, хто не зможе прийти, за словами речниці, похорон транслюють на YouTube.

Люди, які прийшли на прощання, скандували "Навальний!", коли труну з його тілом привезли до церкви.

Як повідомило видання "Сота", рано-вранці біля церкви зібралися вже щонайменше сорок поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі й чергує ОМОН.

Огородження стоять на шляху від станції метро "Мар’їно" до Борисовського цвинтаря, у тому числі вздовж Братіївського мосту, повідомляє "Медіазона". Поліцейські перевіряють документи й особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Поблизу церкви з’явилися проблеми з інтернетом. Раніше The Insider повідомляв, що поруч із нею встановили антену для зв’язку представників спецслужб. На запитання кореспондента: "А що, будуть глушити?", працівник, який встановлював антену, відповів: "Це залежить від вас".

Після відспівування Навального поховають на Борисовському кладовищі. Напередодні стало відомо, що на цвинтарі і на сусідній станції метро посилили охорону, а на кожному ліхтарі навколо кладовища встановили камери спостереження.

Команда Навального також закликала прихильників критика Кремля по всьому світу зібратися о 19:00 у своїх часових поясах, щоб вшанувати його пам’ять.

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