В семи ПТУ будут обучать операторов гражданских дронов – Федоров

В этом году в семи профессионально-технических училищах Украины будет введена новая образовательная программа — "Оператор гражданских дронов"﻿. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Деловая столица.

Он рассказал, что овладеть новой профессией можно будет в учебных заведениях Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.

Училища уже получили 28 дронов, а их преподаватели овладели теоретической и практической программой и готовы делиться знаниями с учениками.

"Уметь управлять гражданским дроном — важно для Украины сегодня. Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны" , — отметил Федоров.

Министр также рассказал, что работу над этой программой начали еще в 2022 году. Ее реализуют совместно с Министерством образования и науки Украины и представительством Евросоюза.