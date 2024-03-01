У семи ПТУ будуть навчати операторів цивільних дронів – Федоров

Цього року в семи професійно-технічних училищах України запровадять нову освітню програму – "Оператор цивільних дронів".﻿ Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Ділова столиця.

Він розповів, що опанувати нову професію можна буде у закладах освіти Львівської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської і Чернігівської областей.

Училища вже отримали 28 дронів, а їхні викладачі опанували теоретичну і практичну програми, тож готові ділитися знаннями з учнями.

"Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни" , – зазначив Федоров.

Також міністр розповів, що роботу над цією програмою розпочали ще у 2022 році. Її реалізовують спільно з Міністерством освіти і науки України та представництвом Євросоюзу.