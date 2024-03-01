Россия запустила ударные беспилотники на территорию Украины
Вечером 1 марта российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В 21:58 сообщили о движущейся на север группе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.
Позже написали, что "Шахеды" на Днепропетровщине. Направление движения – Днепр.
В 22:26 воздушники уточнили, что новая группа "Шахедов" следует из Запорожской области в направлении Днепропетровской. Также "Шахеды" на Днепропетровщине близятся к Днепру/Новомосковску.