Россия запустила ударные беспилотники на территорию Украины

Вечером 1 марта российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В 21:58 сообщили о движущейся на север группе вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.

Позже написали, что "Шахеды" на Днепропетровщине. Направление движения – Днепр.

В 22:26 воздушники уточнили, что новая группа "Шахедов" следует из Запорожской области в направлении Днепропетровской. Также "Шахеды" на Днепропетровщине близятся к Днепру/Новомосковску.