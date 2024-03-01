Росія запустила ударні безпілотники на територію України

Увечері 1 березня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

О 21:58 повідомили про групу ворожих ударних БпЛА в Запорізькій області, яка рухається на північ.

Пізніше написали, що "Шахеди" на Дніпропетровщині. Напрямок руху – Дніпро.

О 22:26 повітряники уточнили, що нова група "Шахедів" прямує із Запорізькій області у напрямку Дніпропетровської. Також "Шахеди" на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра/Новомосковська.