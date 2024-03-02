Зеленский отреагировал на российскую атаку по Одессе

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к предоставлению дополнительных систем ПВО и ракет к ним после ракеты россиян по Одессе в ночь на 2 марта, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Facebook.

"Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "Шахедов": Харьков, Одесса, города Сумской области. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир.

Известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших.

Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизни".

Напомним:

В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" есть двое погибших, ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома.