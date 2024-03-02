Зеленський відреагував на російську атаку по Одесі

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до надання додаткових систем ППО та ракет до них після ракети росіян по Одесі у ніч на 2 березня, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Facebook.

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "Шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.

Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих.

Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя".

Нагадаємо:

У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є двоє загиблих, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.