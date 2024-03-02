Минэнергетики: Украина оказала экстренную помощь польской энергосистеме

Первого марта украинская энергосистема оказала экстренную помощь польской, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Польша предоставила запрос на аварийную помощь первого марта. Украина оказывала помощь с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 суммарной величиной 1540 МВт ч.

В Украине не наблюдается дефицит мощностей, в резерве находится 14 единиц генерирующего оборудования тепловых электростанций, из них 11 блоков и 3 корпуса генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы в случае необходимости.

Кроме этого, в сутки планируется коммерческий экспорт и импорт.

Импорт электроэнергии - 153 МВт ч, экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 8779 МВт ч.

Напомним:

В феврале местами за сутки Украина экспортировала больше электроэнергии, чем импортировала.