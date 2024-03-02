Міненергетики: Україна надала екстрену допомогу польській енергосистемі
Першого березня українська енергосистема надала екстрену допомогу польській, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Польща надала запит на аварійну допомогу першого березня. Україна надавала допомогу з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 сумарною величиною 1540 МВт год.
В Україні не спостерігається дефіцит потужностей, у резерві перебуває 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, з них 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби.
Окрім цього, на добу планується комерційний експорт та імпорт.
Імпорт електроенергії – 153 МВт год, експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 8779 МВт год.
Нагадаємо:
У лютому подекуди за добу Україна експортувала більше електроенергії, ніж імпортувала.