Одесская ОВА: Под завалами могут находиться еще 11 человек, в том числе дети

Под завалами дома в Одессе, разрушенного в результате российской атаки "Шахедами", могут находиться еще 11 человек, в том числе и дети, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона.

"Спасательная операция не останавливается ни на секунду. По состоянию на сейчас 11 человек могут оставаться под завалами.

Спасатели буквально по кирпичикам разбирают разрушенный российским дроном дом".

Кипер сообщил, что ребенку, тело которого вытащили из-под завалов, завтра должно было исполниться три года.