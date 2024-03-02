Одеська ОВА: Під завалами можуть перебувати ще 11 людей, в тому числі діти

Під завалами будинку в Одесі, зруйнованого внаслідок російської атаки "Шахедами", можуть перебувати ще 11 людей, в тому числі й діти, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

"Рятувальна операція не зупиняється ні на секунду. Станом на зараз 11 людей можуть лишатися під завалами.

Рятувальники буквально по цеглині розбирають зруйнований російським дроном будинок".

Кіпер повідомив, що дитині, тіло якої витягнули з-під завалів, завтра мало виповнитися три роки.