Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил 1,864 млрд.долларов США (в эквиваленте). Это максимальный объем с февраля 2014 года, когда в страну был ввезен эквивалент 3,208 млрд.долларов США (в эквиваленте). Такую информацию недавно обнародовал Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

В январе банки ввезли 1,623 млрд собственно долларов США и евро на сумму 235 млн долларов США (в эквиваленте). Также были ввезены банковские металлы на сумму 5,222 млн долларов США и другие валюты на сумму 508 тысяч долларов США (в эквиваленте).

2. Банки продолжили снижение процентных ставок по депозитам

Сразу три крупных банка на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам. Два банка снизили процентные ставки по депозитам в национальной валюте, еще один – по депозитам в долларах США.

Райффайзен Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,5% годовых: на 3 месяца – с 11,50 до 11% годовых; на 6 и 12 месяцев – с 12,50 до 12% годовых.

ОТП Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 11,50 до 11,25% годовых.

ПУМБ снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев на 0,20% годовых:

- на 6 месяцев – с 0,80 до 0,60% годовых;

- на 9 месяцев – с 1 до 0,80% годовых;

- на 12 месяцев – с 1,20 до 1% годовых.

3. Приватбанк запустил прямые денежные переводы из Канады

Теперь клиенты банка смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству Приватбанка и канадской финтех компании RemitBee.

Как сообщил член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, до конца марта 2024 года первые перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через нового партнера PrivatMoney можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода – 10 долларов.

Отправить из Канады в Украину перевод RemitBee можно через сайт или мобильное приложение компаниии. Детали – на сайте﻿ Приватбанка.

4. Банки активно меняют тарифы по картам

ТАСКОМБАНК с 1 апреля 2024 года вводит следующие изменения в тарифы:

1) для всех пакетов услуг размер комиссии за предоставление справок о наличии счета и размере остатка на нем, а также об отсутствии задолженности по кредитному договору будет составлять 100 грн;

2) пакет услуг VERY CARD добавляется тарифом «Обслуживание неактивного счета» - 75 грн;

3) пакеты услуг VERY CARD, «Пластинка» (карты Obsidian Card, Azure Card) дополняются бесплатной услугой перевода средств для покупки ценных бумаг.

Райффайзен Банк с 25 марта 2024 года устанавливает следующие тарифы по своей карте «Райфкарта» (без плюса):

1) открытие и обслуживание карт – бесплатно;

2) к одному счету можно будет выпустить 2 бесплатных карты, в т.ч. кобренд карты «АТБ» и «Fishka». Третья и следующие – 100 грн в виде пластика и бесплатно в виде виртуальной карты;

3) снятие наличных:

- в любом банкомате Украины – бесплатно;

- в отделениях банка – бесплатно от 5000 грн за операцию, до 5000 грн – 1%+5 грн;

- за пределами Украины – 2%;

4) пополнение карты:

- в отделениях банка: до 100 000 грн – 1%, свыше 100 000 грн – бесплатно;

- через банкоматы Cash-in – бесплатно независимо от суммы.

ПУМБ с 29 марта вносит изменения в Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) физлиц. Ознакомиться с деталями можно по ссылке на официальном сайте﻿ банка..

5. Акция от Абанка и сети АЗС ОККО

С 1 марта по 30 апреля 2024 года при заправке на ОККО и оплате картой МПС Mastercard от Абанка есть шанс получить скидку баллами Fishka, а именно:

- 4 грн/литр на дизельное топливо или бензин;

- 2 грн/литр на газ.

Максимальная сумма скидок за месяц – 1000 грн баллами на карту Fishka.

Чтобы получить скидку, необходимо:

1) отсканировать на кассе карту Fishka или ввести номер телефона, на который зарегистрирована Fishka;

2) провести оплату картой Mastercard от Абанка.

При расчете через ОККО Pay скидка не начисляется!