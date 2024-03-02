Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив 1,864 млрд. доларів США (в еквіваленті). Це максимальний обсяг із лютого 2014 року, коли в країну було ввезено еквівалент 3,208 млрд. доларів США (в еквіваленті). Таку інформацію недавно оприлюднив Національний банк України на своєму офіційному сайті.

У січні банки ввезли 1,623 млрд доларів США і євро на суму 235 млн доларів США (в еквіваленті). Також було ввезено банківські метали на суму 5,222 млн. доларів США та інші валюти на суму 508 тисяч доларів США (в еквіваленті).

2. Банки продовжили зниження процентних ставок за депозитами

Відразу три великі банки минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами. Два банки знизили відсоткові ставки за депозитами у національній валюті, ще один – за депозитами у доларах США.

Райффайзен Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,5% річних: на 3 місяці – з 11,50 до 11% річних; на 6 та 12 місяців – з 12,50 до 12% річних.

ОТП Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 11,50 до 11,25% річних.

ПУМБ знизив відсоткову ставку за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців на 0,20% річних:

- на 6 місяців – з 0,80 до 0,60% річних;

- на 9 місяців – з першого до 0,80% річних;

- на 12 місяців – з 1,20 до 1% річних.

3. Приватбанк запустив прямі грошові перекази з Канади

Тепер клієнти банку зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству ПриватБанку та канадській фінтех компанії RemitBee.

Як повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, до кінця березня 2024 року перші перекази на суму до 250 канадських доларів з Канади в Україну через нового партнера PrivatMoney можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу – 10 доларів.

Надіслати з Канади в Україну переклад RemitBee можна через сайт або мобільний додаток компанії. Деталі – на сайті Приватбанку.

4. Банки активно змінюють тарифи за картками

ТАСКОМБАНК з 1 квітня 2024 року запроваджує такі зміни до тарифів:

1) для всіх пакетів послуг розмір комісії за надання довідок про наявність рахунку та розмір залишку на ньому, а також про відсутність заборгованості за кредитним договором становитиме 100 грн;

2) пакет послуг VERY CARD додається тарифом «Обслуговування неактивного рахунку» – 75 грн;

3) пакети послуг VERY CARD, «Пластинка» (карти Obsidian Card, Azure Card) доповнюються безкоштовною послугою переказу коштів на купівлю цінних паперів.

Райффайзен Банк з 25 березня 2024 року встановлює наступні тарифи за своєю карткою «Райфкарта» (без плюсу):

1) відкриття та обслуговування карток – безкоштовно;

2) до одного рахунку можна буде випустити 2 безкоштовні картки, в т.ч. кобренд карти «АТБ» та «Fishka». Третя та наступні – 100 грн у вигляді пластику та безкоштовно у вигляді віртуальної картки;

3) зняття готівки:

- у будь-якому банкоматі України – безкоштовно;

- у відділеннях банку – безкоштовно від 5000 грн. за операцію, до 5000 грн. – 1%+5 грн.;

- за межами України – 2%;

4) поповнення картки:

- у відділеннях банку: до 100 000 грн. – 1%, понад 100 000 грн. – безкоштовно;

- через банкомати Cash-in – безкоштовно, незалежно від суми.

ПУМБ з 29 березня вносить зміни до Договіру комплексного банківського обслуговування (ДКБО) фізосіб. Ознайомитися з деталями можна за посиланням на офіційному сайті банку.

5. Акція від Абанку та мережі АЗС ОККО

З 1 березня по 30 квітня 2024 року при заправці на ОККО та оплаті карткою МПС Mastercard від Абанку є шанс отримати знижку балами Fishka, а саме:

- 4 грн/літр на дизельне паливо чи бензин;

- 2 грн/літр на газ.

Максимальна сума знижок за місяць – 1000 грн. балами на карту Fishka.

Щоб отримати знижку, необхідно:

1) відсканувати на касі картку Fishka або ввести номер телефону, на який зареєстровано Fishka;

2) провести оплату карткою Mastercard від Абанку.

При розрахунку через ОККО Pay знижка не нараховується!