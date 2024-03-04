Будет ли доллар дешевле 38-и

Ситуация на украинском валютном рынке, хоть и удерживается под контролем Национальным банком, пока что далека от оптимизма. И вот почему.

Ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляет около 3 млрд долларов США. Именно такую цифру озвучил министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока стран «большой семерки» (G7), состоявшейся на прошлой неделе. Речь идет даже не о военной помощи, а об обеспечении социальных выплат – зарплат бюджетникам, пенсий, пособий переселенцам и т.п.

Несмотря на то, что многие страны сейчас помогают нам финансово, 3 млрд долларов в месяц – это огромная сумма. Для сравнения: сейчас обсуждается вопрос выделения очередного транша МВФ в размере 880 млн долларов. Это лишь 29% от месячной потребности. Возникает вопрос, где брать остальное.

Как известно, выделение американской помощи Украине тормозится спикером нижней палаты американского конгресса Майком Джонсоном, который действует по указке кандидата в президенты США Дональда Трампа. Есть предпосылки ожидать, что в марте голосование все же состоится, однако когда это произойдет, и какие будут результаты, пока сказать сложно.

Тем не менее, Национальный банк пока держится и не включает «печатный станок» [т.е. не проводит необеспеченную эмиссию – Ред]. Более того: в феврале регулятору удалось снизить объемы проводимых валютных интервенций до 1,540 млрд долларов с 2,549 млрд долларов в январе. Произошло это благодаря тому, что украинские экспортеры в тяжелейших условиях смогли нарастить объемы и увеличить предложение валюты на межбанковском валютном рынке. Похоже, Нацбанку удалось найти общий язык с экспортерами. Чем же регулятор смог заинтересовать представителей украинской экономики?

Ответ на поверхности. Достаточно взглянуть на официальный курс доллара, формирующийся на основании результатов межбанковских торгов, как становится очевидно: НБУ взял курс на плавную девальвацию. Именно поэтому в последний день февраля, когда возникло временное преобладание предложения над спросом, и котировки на межбанке ненадолго опустились до отметки 37,95 на позиции «бид», НБУ начал активно скупать валюту (в этот день он купил около 29 млн долларов) и вернул курс доллара выше отметки 38,00. Уже в пятницу 1 марта рост безналичных котировок продолжился, а к обеду понедельника 4 марта достиг 38,30-38,32 гривен.

Что касается наличного курса доллара, на прошлой неделе он торговался в диапазоне 38,40-38,70 гривен. Операторы наличного валютного рынка пристально следят за происходящим на межбанке, и движения ценников на табло оптовых обменок и отделений банков в точности повторяют малейшее изменение тренда.

Сколько будет стоить доллар в начале марта

Как считают аналитики портала «Курс Украины», предпосылок для резких колебаний курса наличного доллара в ближайшее время нет. Все внешние негативные факторы давно учтены и заложены в цену. Отсутствие свободных денег и у населения, и у бизнеса стало причиной отсутствия существенного спроса на иностранную валюту. Изменить ситуацию (как в лучшую, так и в худшую сторону) может разве что какой-то форс-мажор. Пока же колебания курса незначительные и для постороннего глаза малозаметные.

Ожидается, что на этой неделе наличный доллар будет торговаться в диапазоне 38,40-38,80 гривен. Тем не менее, вероятность, что он вновь вернется к отметке 39 гривен и выше, на текущий момент гораздо выше, чем вероятность возврата к цифре 37,00. Можно сказать определенно: в ближайшие недели, а может, и месяцы купить наличный доллар дешевле 38-и не получится.