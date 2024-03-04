Чи буде долар дешевше 38-ми

Ситуація на українському валютному ринку, хоч і утримується під контролем Національним банком, поки що далека від оптимізму. І ось чому.

Щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році становить близько 3 млрд. доларів США. Саме таку цифру озвучив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку країн «великої сімки» (G7), що відбулася минулого тижня. Йдеться навіть не про військову допомогу, а про забезпечення соціальних виплат – зарплат бюджетникам, пенсій, допомоги переселенцям тощо.

Попри те, що багато країн зараз допомагають нам фінансово, 3 млрд доларів на місяць – це величезна сума. Для порівняння: зараз обговорюється питання виділення чергового траншу МВФ у розмірі 880 млн доларів. Це лише 29% від місячної потреби. Виникає питання, де брати інше.

Як відомо, виділення американської допомоги Україні гальмується спікером нижньої палати американського конгресу Майком Джонсоном, який діє за вказівкою кандидата у президенти США Дональда Трампа. Є передумови очікувати, що в березні голосування все ж таки відбудеться, проте коли це відбудеться, і які будуть результати, поки що сказати складно.

Проте Національний банк поки що тримається і не включає «друкарський верстат» [тобто не проводить незабезпечену емісію - Ред]. Щобільше: у лютому регулятору вдалося знизити обсяги валютних інтервенцій, що проводяться, до 1,540 млрд доларів з 2,549 млрд доларів у січні. Сталося це завдяки тому, що українські експортери у найважчих умовах змогли наростити обсяги та збільшити пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку. Схоже, Нацбанку вдалося порозумітися з експортерами. Чим же регулятор спромігся зацікавити представників української економіки?

Відповідь на поверхні. Достатньо поглянути на офіційний курс долара, який формується на підставі результатів міжбанківських торгів, як очевидно: НБУ взяв курс на плавну девальвацію. Саме тому в останній день лютого, коли виникла тимчасова перевага пропозиції над попитом, і котирування на міжбанку ненадовго опустилися до позначки 37,95 на позиції «бід», НБУ почав активно скуповувати валюту (цього дня він купив близько 29 млн доларів) і повернув курс долара вище за відмітку 38,00. Вже в п'ятницю 1 березня зростання безготівкових котирувань продовжилося, а до обіду понеділка 4 березня досягло 38,30-38,32 гривень.

Щодо готівкового курсу долара, минулого тижня він торгувався в діапазоні 38,40-38,70 гривень. Оператори готівкового валютного ринку пильно стежать за тим, що відбувається на міжбанку, і рухи цінників на табло оптових обмінок та відділень банків точно повторюють найменшу зміну тренду.

Скільки буде коштувати долар на початку березня

Як вважають аналітики порталу "Курс України", передумов для різких коливань курсу готівкового долара найближчим часом немає. Всі зовнішні негативні фактори давно враховані та закладені в ціну. Відсутність вільних грошей і у населення, і у бізнесу стала причиною відсутності попиту на іноземну валюту. Змінити ситуацію (як на кращу, так і на гіршу сторону) може хіба що якийсь форс-мажор. Поки що коливання курсу незначні і для стороннього ока малопомітні.

Очікується, що цього тижня готівковий долар торгуватиметься в діапазоні 38,40-38,80 гривень. Проте ймовірність, що він знову повернеться до позначки 39 гривень і вище, на цей момент набагато вища, ніж ймовірність повернення до цифри 37,00. Можна сказати безперечно: у найближчі тижні, а може, й місяці купити готівковий долар дешевше 38-ми не вийде.