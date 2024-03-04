Российские войска обстреляли Херсон: пострадало учебное заведение

Вследствие вражеских обстрелов 4 марта было повреждено еще одно учебное заведение на территории Херсона, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, российские войска вели обстрел с временно оккупированного левого берега. Удар пришелся по Днепровскому району города, где на линии огня оказалось учебное заведение.

В здании выбиты окна, а также повреждены потолки и внутренние стены.

Какого типа учебное заведение и пострадали ли люди, Мрочко не сообщает.

Что предшествовало: 3 марта утром армия РФ с оккупированного левого берега несколько раз ударила по Корабельному району Херсона. Было по крайней мере 5 прямых попаданий в жилые дома. Повреждены квартиры, крыша, МАФы и тому подобное.