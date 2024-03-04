Російські війська обстріляли Херсон: постраждав заклад освіти

Внаслідок ворожих обстрілів 4 березня був пошкоджений ще один заклад освіти на території Херсона, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

За його словами, російські війська вели обстріл з тимчасово окупованого лівого берега. Удар прийшовся по Дніпровському району міста, де на лінії вогню опинився навчальний заклад.

У будівлі вибиті вікна, а також пошкоджені стелі та внутрішні стіни.

Якого типу навчальний заклад і чи постраждали люди, Мрочко не повідомляє.

Що передувало: 3 березня вранці армія РФ з окупованого лівого берега кілька разів вдарила по Корабельному району Херсона. Було принаймні 5 прямих влучань у житлові будинки. Пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо.