Туск: Польша будет предлагать Евросоюзу запретить импорт продукции из РФ и Беларуси

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет призывать Европейскую комиссию ввести полный запрет на импорт пищевых продуктов из России и Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе, его слова приводит Bloomberg.

"Я убежден, что общее европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона" , – сказал Туск.

Туск заявил, что предложит соответствующую парламентскую резолюцию. Шимоните уточнила, что Литва поддержит общеевропейскую инициативу по запрету российских сельскохозяйственных товаров.

Следует отметить, что еще в феврале Туск говорил, что не исключает запрета на импорт российской и белорусской агропродукции.