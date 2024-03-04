Туск: Польша будет предлагать Евросоюзу запретить импорт продукции из РФ и Беларуси
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет призывать Европейскую комиссию ввести полный запрет на импорт пищевых продуктов из России и Беларуси, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе, его слова приводит Bloomberg.
"Я убежден, что общее европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона", – сказал Туск.
Туск заявил, что предложит соответствующую парламентскую резолюцию. Шимоните уточнила, что Литва поддержит общеевропейскую инициативу по запрету российских сельскохозяйственных товаров.
Следует отметить, что еще в феврале Туск говорил, что не исключает запрета на импорт российской и белорусской агропродукции.