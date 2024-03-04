Туск: Польща пропонуватиме Євросоюзу заборонити імпорт продукції з РФ та Білорусі

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща закликатиме Європейську комісію ввести повну заборону на імпорт харчових продуктів з Росії та Білорусі, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час спільної пресконференції зі своєю литовською колегою Інґрідою Шимоніте у Вільнюсі, його слова наводить Bloomberg.

"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде більш ефективним, ніж окремі рішення країн регіону" , – сказав Туск.

Туск заявив, що запропонує відповідну парламентську резолюцію. Шимоніте уточнила, що Литва підтримає загальноєвропейську ініціативу щодо заборони російських сільськогосподарських товарів.

Варто зазначити, що ще у лютому Туск казав, що не виключає заборони імпорту російської та білоруської агропродукції.