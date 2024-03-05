Украинские беспилотники поразили российский корабль "Сергей Котов" – СМИ

В результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в ГУР МО, сообщает Украинская правда.

По данным источника издания, за этой спецоперацией стоит Главное управление разведки.

Все детали поражения и дальнейшая судьба судна пока уточняются.

Ранее российские паблики писали, что ночью временно оккупированный Крым подвергся атаке ракет и беспилотников.