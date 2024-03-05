Українські безпілотники уразили російський корабель "Сергій Котов" – ЗМІ

Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".﻿ Про це розповів співрозмовник в Головному управлінні розвідки, повідомляє Українська правда.

За даними видання, за цією спецоперацією стоїть ГУР МО.

Всі деталі ураження та подальша доля судна наразі уточнюються.

Раніше російські пабліки писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників.