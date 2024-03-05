РФ потеряла на войне еще более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб

Россия потеряла в войне с Украиной еще около 1070 своих военных, 48 артсистем, 28 бронемашин, 3 реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили: