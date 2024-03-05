РФ потеряла на войне еще более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб
Россия потеряла в войне с Украиной еще около 1070 своих военных, 48 артсистем, 28 бронемашин, 3 реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 419020 (+1070) человек,
- танков ‒ 6657 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12688 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 10258 (+48) ед,
- РСЗО – 1007 (+3) ед,
- средства ПВО – 700 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),
- крылатые ракеты ‒ 1917 (+1),
- корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
- специальная техника ‒ 1630 (+9)