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РФ потеряла на войне еще более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб

РФ потеряла на войне еще более 1000 военных и 48 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в войне с Украиной еще около 1070 своих военных, 48 артсистем, 28 бронемашин, 3 реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 419020 (+1070) человек,
  • танков ‒ 6657 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12688 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 10258 (+48) ед,
  • РСЗО – 1007 (+3) ед,
  • средства ПВО – 700 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),
  • крылатые ракеты ‒ 1917 (+1),
  • корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13423 (+49) ед,
  • специальная техника ‒ 1630 (+9)

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