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РФ втратила на війні ще понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб

РФ втратила на війні ще понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила у війні з Україною ще приблизно 1070 своїх військових, 48 артсистем, 28 бронемашин, 3 реактивні системи залпового вогню, а також іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 419020 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 6657 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12688 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10258 (+48) од,
  • РСЗВ – 1007 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 700 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1917 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1630 (+9)

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