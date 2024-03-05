РФ втратила на війні ще понад 1000 військових та 48 артсистем – Генштаб

Росія втратила у війні з Україною ще приблизно 1070 своїх військових, 48 артсистем, 28 бронемашин, 3 реактивні системи залпового вогню, а також іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали: