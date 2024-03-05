В Белгородской области РФ горит нефтебаза после атаки беспилотника

В Белгородской области России утром беспилотник атаковал нефтебазу – горят два резервуара, сообщает Украинская правда.

"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте" , – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российские Telegram-каналы утверждают, что дрон атаковал нефтебазу АО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгое.

По информации Mash, атака произошла в 8:50 утра, и сейчас на территории нефтебазы горят два резервуара. По данным 112, горит один резервуар. Оба Telegram-канала пишут, что пожар продолжается.