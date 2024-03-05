У Бєлгородській області РФ горить нафтобаза після атаки безпілотника

У Бєлгородській області Росії зранку безпілотник атакував нафтобазу – палають два резервуари, повідомляє Українська правда.

"НП у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці" , – заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Російські Telegram-канали стверджують, що дрон атакував нафтобазу АТ "Бєлгороднафтопродукт" у селі Долгоє.

За інформацією Mash, атака сталася о 8:50 ранку, і наразі на території нафтобази горять два резервуари. За даними 112, горить один резервуар. Обидва Telegram-канали пишуть, що пожежа триває.