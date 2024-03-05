В ГУР рассказали о потерях экипажа утопленного корабля "Сергей Котов"

Потери экипажа патрульного корабля "Сергей Котов", который был затоплен 5 марта, составили 7 человек безвозвратных и 6 — санитарных, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", повлекший уничтожение судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили: 7 — безвозвратных; 6 — санитарных" , — говорится в сообщении.

В ГУР не исключают, что 52 человека удалось спасти с корабля.

"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы" , — добавили в разведке.

Как сообщалось, в ночь на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов".

Позже в ГУР рассказали детали спецоперации.

В Военно-морских силах Украины сообщили, что на борту корабля был вертолет.