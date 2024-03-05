В ГУР рассказали о потерях экипажа утопленного корабля "Сергей Котов"
Потери экипажа патрульного корабля "Сергей Котов", который был затоплен 5 марта, составили 7 человек безвозвратных и 6 — санитарных, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"По предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", повлекший уничтожение судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили: 7 — безвозвратных; 6 — санитарных", — говорится в сообщении.
В ГУР не исключают, что 52 человека удалось спасти с корабля.
"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", — добавили в разведке.
Как сообщалось, в ночь на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов".
Позже в ГУР рассказали детали спецоперации.
В Военно-морских силах Украины сообщили, что на борту корабля был вертолет.