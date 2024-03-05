У ГУР розповіли про втрати екіпажу утопленого корабля "Сергій Котов"

Втрати екіпажу патрульного корабля "Сєрґєй Котов", який було затоплено 5 березня, склали 7 осіб безповоротних та 6 — санітарних, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сєрґєй Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали: 7 — безповоротних; 6 — санітарних" , — йдеться в повідомленні.

В ГУР не виключають, що 52-х осіб вдалося врятувати з корабля.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сєрґєя Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби" , — додали у розвідці.

Як повідомлялось, у ніч проти 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" успішно атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Сергій Котов".

Пізніше у ГУР розповіли деталі спецоперації.

У Військово-морських силах України повідомили, що на борту корабля був гелікоптер.