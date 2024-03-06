Россия запустила по Украине более 40 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 6 марта российские оккупационные войска запустили по Украине 42 беспилотника Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 38 "Шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники россияне запустили по четырем направлениям – Чауда, Балаклава (Крым), Курская область и Приморско-Ахтарск (РФ).

Также оккупанты атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 из временно оккупированной части Донецкой области.

"В результате боевой работы сбито 38 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.