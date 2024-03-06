Росія запустила по Україні понад 40 "Шахедів": скільки збила ППО

У ніч на 6 березня російські окупаційні війська запустили по Україні 42 безпілотники Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 38 "Шахедів".

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники росіяни запустили з чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава (Крим), Курська область та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також окупанти атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої частини Донецької області.

"В результаті бойової роботи збито 38 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.