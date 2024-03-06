РФ потеряла в сутки более 1200 военных и 50 артсистем – Генштаб

Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1250 военных, 21 танк, 50 артиллерийских систем, 58 беспилотников, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.24 ориентировочно составили: