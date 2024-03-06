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РФ потеряла в сутки более 1200 военных и 50 артсистем – Генштаб

РФ потеряла в сутки более 1200 военных и 50 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1250 военных, 21 танк, 50 артиллерийских систем, 58 беспилотников, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 420 270 (+1 250) человек,
  • танков − 6 678 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 728 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 10 308 (+50) ед,
  • РСЗО − 1 008 (+1) ед,
  • средств ПВО − 701 (+1) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 921 (+58) ед,
  • крылатых ракет − 1 918 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+1) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 479 (+56) ед,
  • специальной техники – 1 642 (+12) ед.

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