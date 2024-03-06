РФ потеряла в сутки более 1200 военных и 50 артсистем – Генштаб
Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1250 военных, 21 танк, 50 артиллерийских систем, 58 беспилотников, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 420 270 (+1 250) человек,
- танков − 6 678 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 12 728 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 10 308 (+50) ед,
- РСЗО − 1 008 (+1) ед,
- средств ПВО − 701 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 921 (+58) ед,
- крылатых ракет − 1 918 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 479 (+56) ед,
- специальной техники – 1 642 (+12) ед.