РФ втратила за добу понад 1200 військових та 50 артсистем – Генштаб

Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1250 військових, 21 танк, 50 артилерійських систем, 58 безпілотників, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали: