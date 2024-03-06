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РФ втратила за добу понад 1200 військових та 50 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу понад 1200 військових та 50 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1250 військових, 21 танк, 50 артилерійських систем, 58 безпілотників, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 420 270 (+1 250) осіб,
  • танків − 6 678 (+21) од,
  • бойових броньованих машин − 12 728 (+40) од,
  • артилерійських систем − 10 308 (+50) од,
  • РСЗВ − 1 008 (+1) од,
  • засобів ППО − 701 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 921 (+58) од,
  • крилатих ракет − 1 918 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 479 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 1 642 (+12) од.

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