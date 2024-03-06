РФ втратила за добу понад 1200 військових та 50 артсистем – Генштаб
Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1250 військових, 21 танк, 50 артилерійських систем, 58 безпілотників, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 420 270 (+1 250) осіб,
- танків − 6 678 (+21) од,
- бойових броньованих машин − 12 728 (+40) од,
- артилерійських систем − 10 308 (+50) од,
- РСЗВ − 1 008 (+1) од,
- засобів ППО − 701 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 921 (+58) од,
- крилатих ракет − 1 918 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 479 (+56) од,
- спеціальної техніки − 1 642 (+12) од.