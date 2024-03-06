В РФ заявили об атаке беспилотника на склад горюче-смазочных материалов

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области России после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт, сообщает Украинская правда.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет" , – говорится в сообщении.

Других подробностей Старовойт не предоставил, но заявил, что на место выехали оперативные службы.