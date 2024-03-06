У РФ заявили про атаку безпілотника на склад паливно-мастильних матеріалів
Склад паливно-мастильних матеріалів загорівся в Курській області Росії після атаки українського безпілотника. Про це заявив губернатор Роман Старовойт, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні в результаті атаки українського безпілотника в Желєзногорському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом, постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.
Інших подробиць Старовойт не надав, але заявив, що на місце виїхали оперативні служби.