Атака "Шахедов" на Сумы: семь пострадавших, среди них ребенок

В Сумах в результате атаки беспилотников "Шахед" в жилые дома пострадали семь человек, среди них 10-летний мальчик.﻿﻿ Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, сообщает Украинская правда.

"За медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых 10-летний мальчик" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за атаки россиян повреждены помещения граждан в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 частных автомобилей.

Ночью 6 марта Сумы атаковали российские беспилотники типа "Шахед". Сообщалось о трех прилетах в разных частях города и пострадавших. Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Сум.льного учебного заведения. Также повреждено около 20 частных автомобилей.