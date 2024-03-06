Атака "Шахедів" на Суми: семеро постраждалих, серед них дитина

У Сумах внаслідок атаки безпілотників "Шахед" в житлові будинки постраждало семеро людей, серед них 10-річний хлопчик.﻿﻿ Про це заявили у Сумській обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

"За медичною допомогою звернулися 7 осіб, серед поранених 10-річний хлопчик" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через атаку росіян пошкоджено помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 приватних автомобілів.

Нагадаємо, вночі 6 березня Суми атакували російські безпілотники типу "Шахед". Повідомлялося про три прильоти в різних частинах міста та постраждалих. Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах Сум.