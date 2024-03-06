Британская разведка проанализировала потери РФ в Черном море с начала февраля

На фоне уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море разведывательное сообщество Великобритании проанализировало потери РФ в регионе за последние пять недель, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 6 марта.

В ведомстве напомнили, что "Сергей Котов" был утоплен в результате атаки Главного управления разведки Украины с помощью надводных дронов "Магура 5".

В обзоре отмечено, что такие же дроны атаковали российский десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля.

"Сергей Котов" был введен в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. Ранее он уже становился мишенью для атак надводных дронов в июле и сентябре 2023 года, потерпев незначительные повреждения и вскоре вернувшись после обоих случаев.

"Это уже третий корабль Черноморского флота России, утопленный за последние пять недель. Вероятно, из-за потерь Черноморского флота 15 февраля 2024 года командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был отправлен в отставку", - говорится в обзоре.

В разведке добавили, что Украина продолжает ограничивать свободу маневра российского флота в Черном море.