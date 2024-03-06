Британська розвідка проаналізувала втрати РФ у Чорному морі з початку лютого

На тлі знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов" у Чорному морі розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала втрати РФ у регіоні за останні п’ять тижнів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 6 березня.

У відомстві нагадали, що "Сергєй Котов" був потоплений внаслідок атаки Головного управління розвідки України за допомогою надводних дронів "Магура 5".

В огляді зазначено, що такі ж дрони атакували російський десантний корабель "Цезарь Куніков" 14 лютого.

"Сергєй Котов" був введений до складу Чорноморського флоту лише в липні 2022 року. Раніше він вже ставав мішенню для атак надводних дронів у липні та вересні 2023 року, зазнавши незначних пошкоджень і незабаром повернувшись після обох випадків.

"Це вже третій корабель Чорноморського флоту Росії, потоплений за останні п'ять тижнів. Ймовірно, через втрати Чорноморського флоту 15 лютого 2024 року командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов був відправлений у відставку", – йдеться в огляді.

У розвідці додали, що Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі.