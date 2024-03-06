ВМС: В результате российского удара по Одессе погибли 5 человек

В результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы погибли пять человек, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в комментарии "УП".

"6 марта враг нанес удар по портовой инфрастуктуре города. Есть погибшие в количестве 5 человек. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства очередного военного преступления Российской Федерации".

Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в этот момент находился в городе. Также он отметил, что в результате этой атаки врага есть погибшие и раненые.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.