ВМС: В результаті російського удару по Одесі загинули 5 людей

Внаслідок російського удару по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі "УП".

"6 березня ворог наніс удар по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації".

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.