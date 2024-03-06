ВМС: В результаті російського удару по Одесі загинули 5 людей
Внаслідок російського удару по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі "УП".
"6 березня ворог наніс удар по портовій інфрастуктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації".
Що передувало:
Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.