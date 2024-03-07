Ехали в Молдову: пограничники обнаружили мужчин в прицепе для животных
Пограничники поймали мужчин, которые пытались выехать в Молдову в прицепе для животных. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Украинская правда.
"В грузовике для животных водитель пытался привезти к границе нарушителей. Двух спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа. Мужчины признались, что нашли услуги нелегального трансфера в Молдову через знакомых. Заплатили по $5000, а дальше действовали по предоставленной инструкции", – сообщили пограничники.
На нарушителей составили админпротоколы, в отношении перевозчика направлено сообщение в полицию.