Ехали в Молдову: пограничники обнаружили мужчин в прицепе для животных

Пограничники поймали мужчин, которые пытались выехать в Молдову в прицепе для животных.﻿﻿ Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Украинская правда.

"В грузовике для животных водитель пытался привезти к границе нарушителей. Двух спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа. Мужчины признались, что нашли услуги нелегального трансфера в Молдову через знакомых. Заплатили по $5000, а дальше действовали по предоставленной инструкции" , – сообщили пограничники.

На нарушителей составили админпротоколы, в отношении перевозчика направлено сообщение в полицию.