Їхали у Молдову: прикордонники виявили чоловіків у причепі для тварин

Прикордонники піймали чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови у причепі для тварин.﻿﻿ Про це заявили у Державній прикордонній службі України, повідомляє Українська правда.

"У вантажівці для тварин водій намагався привезти до кордону порушників. Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по $5000, а далі діяли за наданою інструкцією" , – повідомили прикордонники.

На порушників склали адмінпротоколи, щодо перевізника направлено повідомлення до поліції.