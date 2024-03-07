В Киеве завтра откроют станцию метро "Днепр"
Власти Киева сообщили об открытии станции метро "Днепр" с 8 марта, она была закрыта с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, сообщает Украинская правда.
"С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме", – говорится в сообщении.
Сообщается, что станция метро будет работать по графику с 05:41 до 22:36.
"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", - отметили в КГГА.