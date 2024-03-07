В Киеве завтра откроют станцию метро "Днепр"

Власти Киева сообщили об открытии станции метро "Днепр" с 8 марта, она была закрыта с начала полномасштабного вторжения.﻿﻿ Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, сообщает Украинская правда.

"С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что станция метро будет работать по графику с 05:41 до 22:36.