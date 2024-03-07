У Києві завтра відкриють станцію метро "Дніпро"
Влада Києва повідомила про відкриття станції метро "Дніпро" з 8 березня, вона була закрита з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації, повідомляє Українська правда.
"Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що станція метро буде працювати за графіком з 05:41 до 22:36.
"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зазначили в КМДА.