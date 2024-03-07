У Києві завтра відкриють станцію метро "Дніпро"

Влада Києва повідомила про відкриття станції метро "Дніпро" з 8 березня, вона була закрита з початку повномасштабного вторгнення.﻿ Про це заявили у Київській міській державній адміністрації, повідомляє Українська правда.

"Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станція метро буде працювати за графіком з 05:41 до 22:36.