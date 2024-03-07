Минобороны показало возведение укреплений на Запорожском направлении и на Сумщине

Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook и на своем сайте.

На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

"Опорные пункты строят, чтобы защитить бойцов на позициях и сделать эвакуацию и перемещение безопасными. Бойницы обустраивают бронекапсулами".