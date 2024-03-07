Міноборони показало зведення укріплень на Запорізькому напрямку та на Сумщині

Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони у Facebook і на своєму сайті.

На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

"Опорні пункти будують, аби захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійниці облаштовують бронекапсулами".