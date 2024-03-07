На Купянском направлении принудительно эвакуируют жителей 18 населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин, расположенных на Купянском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в этих населенных пунктах проживает 161 ребенок. Вывозить будут детей с их родителями, или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями. Помещения для размещения эвакуированных подготовлены.

Кроме того, рассказал Синегубов, Совет принял решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов.

Глава ОГА сообщил, что выезжать можно не только в другие населенные пункты области, но и за пределы региона. Для этого людей обеспечат бесплатным проездом, в том числе по железной дороге. Места для временного проживания предоставят.

"Должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины!"

Что предшествовало:

Российские военные утром 5 марта обстреляли село Куриловка Купянского района, в результате чего погибла 67-летняя женщина.